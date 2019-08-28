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Москвичей пригласили на фестиваль «PRO лето» 31 августа

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В Москве 31 августа пройдет общегородской фестиваль «PRO лето», приуроченный ко Дню знаний. Площадками праздника станут ВДНХ и проспект Академика Сахарова. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

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«Гости фестиваля вспомнят самые яркие моменты лета, посетят концерт, пройдут квесты и станут участниками различных спортивных состязаний и конкурсов», — приводит «Москва 24» сообщение организатора мероприятия, которым выступил Российский союз молодежи (РСМ).

Для гостей фестиваля подготовили праздничную программу. Так, они смогут посмотреть выступления Ольги Бузовой, Мота, Алексея Воробьева, «Дискотеки Авария», Алексеева и многих других артистов, включая резидентов Comedy Club, пишет агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что популярные эстрадные исполнители выступят на проспекте Академика Сахарова, а финальный концерт состоится перед аркой главного входа на ВДНХ.

На время мероприятия проспект Академика Сахарова превратят в площадку уличных видов спорта, где каждый сможет опробовать слэклайн, сапборд и посмотреть выступления мастеров панна-футбола и паркура, узнать о техниках воркаута и гонках на памп-треке.

Помимо этого, у гостей фестиваля будет возможность освоить современные стили танцев под руководством профессиональных хореографов, пишет НСН.

На ВДНХ пройдет фестиваль «Ритм моего города» и международный фестиваль Rukami, а желающие смогут послушать рок-оперу «Юнона и Авось» в Зеленом театре.

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