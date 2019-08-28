Три человека погибли после обрушения стены в Новосибирске

Спасатели извлекли из-под завалов в Новосибирске троих погибших. Один рабочий находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Стена насосной станции обрушилась во время планового ремонта теплотрассы. Зданию было больше 30 лет, из-за плохого состояния его закрыли на реконструкцию. Площадь обрушения составила 350 кв. м. Станция принадлежит «Сибирской генерирующей компании». Всего, по данным СГК, на месте обрушения работали восемь человек.