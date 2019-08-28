Блогер протестировала самые дешевые свадебные платья

Популярная австралийская блогер Тина Йонг посвятила свой очередной видеообзор самым дешевым свадебным нарядам, которые можно заказать в Сети. Ни одно из них не соответствовало заявленным параметрам и не совпадало с представленными на сайтах фотографиями товаров.

Как Тина пояснила подписчикам, она помолвлена и решила приобрести наряд для торжества. При этом она отметила, что не знает, в каком стиле будет ее свадебное платье, но решила купить шесть дешевых нарядов.

Она разворачивала упаковки купленных онлайн платьев прямо перед камерой и рассказывала зрителям, что они собой представляют.

Все платья оказались велики, с одного постоянно осыпались блестки, а самый дешевый наряд, за который она заплатила пять фунтов стерлингов (400 рублей) оказался прозрачным. В итоге невеста присвоила ему категорию «для взрослых», а на видео прикрывала руками части тела.

Самое дорогое платье обошлось в 23 фунта (1,9 тыс. рублей), но Тина не остановила на нем свой выбор. В итоге жених и невеста выбрали один из шести нарядов, отметив, что его придется ушить в груди. Ролик блогера просмотрели более 1,1 млн пользователей.

Ранее в августе в Сети стала набирать популярность видеозапись со свадьбы дальнобойщика из города Вичуга в Ивановской области. Пользователи соцсети «ВКонтакте» пришли в восторг от того, что колонну молодоженов вместо традиционных лимузинов возглавили украшенные цветами тягачи.