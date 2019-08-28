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Блокировать счета мошенников будут банки-получатели

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МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней. Сейчас при подозрительных трансакциях счета замораживают на двое суток. Представители ведомства заявили: месяц — достаточный срок, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело. Задача банков — быстро заблокировать карту получателя в случае подозрительных поступлений. В противном случае злоумышленники успеют вывести похищенные деньги. Если получатель докажет законность перевода, карту разблокируют.

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