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Forbes назвал 10 богатейших семейных кланов России

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Первую строчку рейтинга самых богатых семейных кланов России заняла семья Гуцериевых. Их общее состояние составило $5,65 млрд, пишет журнал Forbes.

Хотя Гуцериевы сохрaняют первое место в рейтинге уже пятый год подряд, за год состояние основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и его близких сократилось на $320 млн, уточняет НСН.

Капитал Саида Гуцериева вырос в два раза, так как в январе отец передал ему долю в кипрской Landbury Trading, которой принадлежит 30,4% акций холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции», а дядя Саит-Салам — доли в нефтяных компаниях и сети торговли бытовой техникой «М.Видео».

Семья Ротенбергов с активами в $5,18 млрд заняла второе место в списке. В 2014 году их активы делились между братьями Аркадием и Борисом и были больше на $370 млн. Когда против них были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии.

Семья Шаймиевых стоит на третьей позиции. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат за год увеличили свои капиталы. Их состояние выросло на $320 млн, до $2,8 млрд, сообщает телеканал «360».

В десятку самых богатых российских семей также вошли Гапонцевы ($2 млрд), Евтушенковы ($1,94 млрд), Рахимкуловы ($1,89 млрд), Линники ($1,6 млрд), Саркисовы ($1,6 млрд), Бажаевы ($1,51 млрд) и Михайловы ($1,16 млрд).

26 августа Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года. Лидером списка оказалась 29-летняя исполнительница Тейлор Свифт. В 2018 году она заработала порядка $185 млн.

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