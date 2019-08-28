Прямой эфир

Водитель погиб при столкновении двух машин в Челябинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Миасском городском округе (Челябинская область) столкнулись два легковых автомобиля. Погиб один из водителей, еще один человек пострадал.

Как сообщили сайту 1obl.ru в пресс-службе УГИБДД по региону, авария произошла во вторник, 27 августа, на 7-м км дороги Миасс–Карабаш–Кыштым. По предварительным данным, 61-летний водитель Renault Fluence при выезде со второстепенной дороги столкнулся с «Ладой Ларгус» под управлением 22-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки получил различные травмы, от которых скончался на месте. 24-летняя пассажирка «Лады» была госпитализирована.

По факту аварии организована проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли в сгоревшем после ДТП автомобиле в Саратове
Пять человек пострадали в ДТП в Тюменской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019