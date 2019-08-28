Водитель погиб при столкновении двух машин в Челябинской области

В Миасском городском округе (Челябинская область) столкнулись два легковых автомобиля. Погиб один из водителей, еще один человек пострадал.

Как сообщили сайту 1obl.ru в пресс-службе УГИБДД по региону, авария произошла во вторник, 27 августа, на 7-м км дороги Миасс–Карабаш–Кыштым. По предварительным данным, 61-летний водитель Renault Fluence при выезде со второстепенной дороги столкнулся с «Ладой Ларгус» под управлением 22-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки получил различные травмы, от которых скончался на месте. 24-летняя пассажирка «Лады» была госпитализирована.

По факту аварии организована проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.