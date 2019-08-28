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Свалку с ртутными лампами нашли в центре Орска

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В Оренбургской области в центре Орска местный житель обнаружил целую свалку отработавших ртутных ламп. О реакции местных властей на случившееся пока неизвестно.

Как отмечает РИА «Оренбуржье», в Орске подобные находки — не редкость. Так, недавно такую свалку с ртутными лампами нашли у школы №23 в поселке ОЗТП.

Агентство выяснило, что утилизацией отработанных ртутных ламп занимается компания «Экорт». Однако заявки на работу она принимает только от индивидуальных предпринимателей и организаций.

Заявки от частных лиц принимает управляющая компания. Впрочем, по рассказам жителей Орска, коммунальные службы часто отказываются делать это.

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