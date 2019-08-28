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В битве помидорами в Испании уничтожили 145 т овощей

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Фото: REUTERS/Heino Kalis
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Во время испанской ежегодной битвы помидорами израсходовали 145 т овощей. Об этом 28 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на данные организаторов.

Сражение «Ла Томатина», в котором приняли участие около 22 тыс. человек, состоялось в Буньоле, входящем в испанскую провинцию Валенсия. Организаторы отметили, что битва на помидорах проводится уже в 74-й раз — впервые она состоялась в августе 1945 года.

Томаты для сражения были заготовлены заранее. Они хранились при определенной температуре и должны были оставаться достаточно мягкими, чтобы участники боя не получили серьезных травм.

Помимо помидорной битвы, «Ла Томатина» включает в себя многочисленные конкурсы, ярмарку, а также театрализованные и музыкальные представления. Гостей праздника угощают национальным испанским блюдом — паэльей.

Количество жителей Буньолы не превышает 10 тыс. человек, все остальные участники битвы приезжают в город специально ради помидорного сражения. «Ла Томатина» предшествует фестивалю в честь покровителя города — Святого Луи Бертрана, который длится неделю.

19 августа фестиваль «Томатина» впервые прошел в Санкт-Петербурге.

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