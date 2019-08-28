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Штормовое предупреждение объявили в Башкортостане

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МЧС предупреждает жителей Башкортостана об ухудшении погоды. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, вечером 28 августа, а также в течение дня 29 августа ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 20 м/с. Кроме того, ожидаются дожди. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

В ночные часы похолодает до +6…+11 градусов.

В МЧС рекомендуют пережидать непогоду в зданиях. При нахождении на улице необходимо избегать слабоукрепленных конструкций и деревьев.

Ранее сообщалось, что на Приморский край обрушилось аномальное количество осадков. Во Владивостоке подтопило частный сектор, при сходе селей оказался затоплен участок железнодорожных путей в сторону Хасанского района.

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