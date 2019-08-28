Акваторию озера в Нижнем Новгороде очистят от мусора

Дно Мещерского озера очистят от мусора и водорослей в Нижнем Новгороде. Стоимость работ составит почти 2,9 млн рублей.

В качестве заказчика выступило министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. По условиям контракта подрядчик должен расчистить дно Мещерского озера на площади свыше 181 тыс. кв. м. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Работы должны быть выполнены в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области провели расчистку Ласковского озера и его прибрежной полосы. Работы проводились в рамках региональной программы. На берегу рабочие убрали упавшие деревья и траву, из акватории вывезли более 116 кубометров затопленной древесины.