Прямой эфир

День рождения мотоцикла отметят в Самаре флешмобом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самаре пройдет флешмоб, посвященный Дню рождения мотоцикла. В нем примут участие представители ГАИ Самарской области, а также мотосообществ и байк-клубов.

Мотоциклисты выстроятся в схематический мотоцикл, который с высоты будет снимать квадрокоптер. Запланированы мототрюки и демонстрация мастерства вождения.

Во флешмобе собираются принять участие и игроки футбольного клуба «Крылья Советов». Они пообщаются с пришедшими на праздник, раздадут им автографы и подарят пригласительные на матч.

Как пишет НИА «Самара», День рождения мотоцикла отмечается 29 августа. В этот день в 1885 году был получен патент на мотоцикл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК проверит информацию о массовом отравлении суши в Самаре
«Говорящую пирамиду позора» установили перед домом должника в Самаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019