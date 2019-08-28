День рождения мотоцикла отметят в Самаре флешмобом

В Самаре пройдет флешмоб, посвященный Дню рождения мотоцикла. В нем примут участие представители ГАИ Самарской области, а также мотосообществ и байк-клубов.

Мотоциклисты выстроятся в схематический мотоцикл, который с высоты будет снимать квадрокоптер. Запланированы мототрюки и демонстрация мастерства вождения.

Во флешмобе собираются принять участие и игроки футбольного клуба «Крылья Советов». Они пообщаются с пришедшими на праздник, раздадут им автографы и подарят пригласительные на матч.

Как пишет НИА «Самара», День рождения мотоцикла отмечается 29 августа. В этот день в 1885 году был получен патент на мотоцикл.