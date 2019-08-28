Сенатор призвала оправдать Вышинского и возместить ему ущерб

Руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский должен быть оправдан, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Кроме того, Украина обязана принести извинения журналисту и возместить ему причиненный материальный и моральный ущерб.

Ранее 28 августа суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство. Журналиста обязали приходить в суд или к следователю по первому требованию, а также сообщать об изменении места проживания или работы и воздерживаться от общения со свидетелями.

«Обвинения, выдвинутые СБУ против Вышинского, в полном объеме необоснованны. Подтверждением этого является позиция представителей украинской стороны обвинения, согласившейся на изменение меры пресечения российского журналиста», — сказала «Известиям» Ковитиди.

По ее мнению, у Вышинского нет мотивов скрываться от украинского следствия, поскольку он заинтересован в открытом публичном судебном следствии по сфабрикованному СБУ в отношении него уголовному делу.

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.