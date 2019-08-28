Пушков понадеялся на полное освобождение Вышинского

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что изменение меры пресечения главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского может стать первым шагом к полному освобождению журналиста. Об этом в среду, 28 августа, пишет ТАСС.

«Это очень существенный прогресс и важный сдвиг в позиции украинских властей, он говорит о том, что новое руководство Украины серьезно относится к гуманитарным вопросам, накопившимся в отношениях между Россией и Украиной», — подчеркнул сенатор.

Ранее в среду Киевский апелляционный суд освободил Вышинского под личное поручительство. Сразу после этого он был освобожден из-под стражи. Сам Вышинский заявил, что давно отказался от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

При этом в середине июля в Генпрокуратуре Украины допускали освобождение Вышинского. По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, его могли освободить уже 15 июля.

Киев уже озвучивал предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали это некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников. В свою очередь адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал ранее, что его подзащитный против своего обмена на кого-либо.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.