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Батенинский жилмассив в Петербурге признали региональным памятником

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Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
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В Санкт-Петербурге статус объектов культурного наследия получили здания, образующие Батенинский жилмассив на Лесном проспекте. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города.

Статус объекта культурного наследия регионального значения присвоили домам 37 и 39 по Лесному проспекту и корпусам дома 4 по Диагональной улице. Объекты включили в единый государственный реестр, уточняет телеканал «78».

Жилмассив в стиле конструктивизма был возведен в период с 1929 по 1933 год по проекту архитекторов Г.А. Симонова, Т.Д. Каценеленбогена, Б.Р. Рубаненко, А.Р. Соломонова, П.С. Степанова, В.А. Жуковской. Он представляет собой девять каменных жилых пятиэтажных корпусов для рабочих, которые организуют пространство двух жилых кварталов.

В жилмассиве оригинально воплощены концепция «города-сада» и функциональный подход к решению внутриквартальных пространств. Он до сих пор сохраняет свою историческую функцию и продолжает оставаться жилым комплексом.

Ранее статус объекта культурного наследия регионального значения присвоили кузнечному цеху бывшего завода в Петербурге.

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