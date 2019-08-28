Россияне продолжают осваивать «дальневосточные гектары»

За три года россияне получили более 50 тыс. «дальневосточных гектаров». Эта площадь сопоставима с территорией Андорры или трех Лихтенштейнов. Чаще всего участки используют под строительство жилья и сельскохозяйственную деятельность. Собственники утверждают, что земли оформляют быстро, но их освоение не всегда проходит гладко. Пока проект не выполнил своей миссии, отток населения с Дальнего Востока всё еще продолжается. По словам экспертов, для развития округа необходимо привлекать частные инвестиции, бизнес, создавать новые рабочие места и поднимать уровень занятости населения.