Прямой эфир

Британские документалисты снимают фильм о китах в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Шантарских островах в Хабаровском крае документалисты компании Би-би-си начали съемки фильма о китах. При этом очевидцы сообщают о малом количестве морских млекопитающих.

О съемках фильма сообщили в дирекции нацпарка «Заповедное Приамурье», в состав которого входят Шантарские острова. Британские документалисты работают в акватории, которая прилегает к архипелагу, но не на территории самого нацпарка. Съемочную группу сопровождает научный сотрудник московского Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН Ольга Шпак. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Помимо китов, команду Би-би-си интересуют возвращенные в дикую природу косатки из приморской бухты Средняя.

Ранее сообщалось, что на Шантарских островах работает научная экспедиция, в состав которой вошли микологи. Они обнаружили редкие, а также ранее неизвестные грибы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сезон лотосов завершается в Хабаровском крае
Редкие грибы фиолетового цвета обнаружили в Хабаровском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019