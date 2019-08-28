Британские документалисты снимают фильм о китах в Хабаровском крае

На Шантарских островах в Хабаровском крае документалисты компании Би-би-си начали съемки фильма о китах. При этом очевидцы сообщают о малом количестве морских млекопитающих.

О съемках фильма сообщили в дирекции нацпарка «Заповедное Приамурье», в состав которого входят Шантарские острова. Британские документалисты работают в акватории, которая прилегает к архипелагу, но не на территории самого нацпарка. Съемочную группу сопровождает научный сотрудник московского Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН Ольга Шпак. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Помимо китов, команду Би-би-си интересуют возвращенные в дикую природу косатки из приморской бухты Средняя.

Ранее сообщалось, что на Шантарских островах работает научная экспедиция, в состав которой вошли микологи. Они обнаружили редкие, а также ранее неизвестные грибы.