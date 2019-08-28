В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину

Жителя Санкт-Петербурга задержали за стрельбу на детской площадке. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 26 августа во дворе одного из домов в Красногвардейском районе города на проспекте Ударников. 48-летний местный житель выстрелил на детской площадке. Вид оружия не уточняется. Стрелявший был задержан на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

После случившегося правоохранители изъяли в квартире подозреваемого 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья, а также снаряженный магазин к оружию, пишет «Федеральное агентство новостей». Изъятые предметы направили на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов.

По данным правоохранителей, порядка 20 лет назад задержанный был судим за аналогичное преступление и отбывал за него наказание, пишет сайт kp.ru.

В июне сообщалось, что жителя Псковской области задержали после стрельбы по детской площадке.