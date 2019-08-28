Дело возбудили по факту смерти впавшего в кому младенца в Липецке

Уголовное дело возбуждено в Липецке по факту смерти младенца, который в течение почти двух месяцев находился в коме. Его родила 31-летняя женщина 10 июня.

Как пишет Lipetskmedia, всё это время малыш находится в крайне тяжелом состоянии, которое было вызвано внутриутробной асфиксией. Врачи сразу же после рождения провели реанимационные мероприятия, однако положительного результата добиться не смогли.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, идет сбор и закрепление доказательной базы. Выясняются причины смерти младенца.

Во время расследования будет дана оценка действиям медицинского персонала роддома и сделаны выводы о том, были ли своевременными и качественными меры по оказанию помощи матери и ребенку.

В феврале в Липецкой области было возбуждено уголовное дело по факту смерти 1,5-месячной девочки. Родители ребенка пожаловались на его недомогание. Однако при осмотре врачи констатировали смерть.