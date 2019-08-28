Около 1,4 млрд рублей направили на поддержку семей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». С начала 2019 года на эти цели направили около 1,4 млрд рублей.

По данным краевого министерства соцзащиты населения, в этом году на поддержку семей в рамках проекта предусмотрено около 2,9 млрд рублей. Около половины из них уже направлено на выплату при рождении детей, пишет ИА AmurMedia.

Ежемесячное пособие за рождение первого ребенка составляет 14 051 рубль. Его получают 4176 семей. За рождение третьего ребенка предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 14 158 рублей. Их получают 11 068 семей.

С 1 июля 2019 года в регионе начали действовать новые меры поддержки. Так, 1837 семей получили единовременную выплату в размере 28 102 рублей. Еще 1312 семей оформили региональный материнский капитал, который составляет 135 907 рублей.

Как отметили в министерстве соцзащиты края, одной из главных задач региональной программы является развитие экономической самостоятельности семьи с детьми.