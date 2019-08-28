Вышинский заявил о намерении участвовать в судебном процессе

Освобожденный из-под ареста руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский пока не определился с планами, но намерен участвовать в судебном процессе. Об этом журналист сказал на суде, сообщает в среду, 28 августа, «РИА Новости».

«Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе», — заявил он. Говоря о ближайших встречах, журналист сказал, что для начала хотел бы выйти на улицу.

В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под ареста под личное обязательство, журналист находился под стражей более 400 дней. В ходе рассмотрения апелляции журналист назвал арест бессмысленным и заявил, что в случае освобождения будет являться на заседания суда по первому требованию.

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.