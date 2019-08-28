Прямой эфир

Водитель маршрутки угрожал расправой женщине с ребенком в Югре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ханты-Мансийске водитель маршрутного автобуса угрожал избить женщину с ребенком. Это произошло, когда она передавала деньги за проезд.

Как рассказала сама пострадавшая ИА «Ура.ру», водитель пообещал «избить ей лицо». Что стало причиной таких угроз, она не уточнила.

Агентству не удалось получить оперативный комментарий у индивидуального предпринимателя Андраника Степаняна, который обслуживает этот рейс.

В мэрии агентству объяснили, что на время летних отпусков предприниматель привлек на работу нового водителя со своим автомобилем. После инцидента трудовые отношения с ним разорваны.

Степанян принес извинения пострадавшей. Она их приняла, но рекомендовала почаще устраивать проверки общественного транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский ведущий назвал голосовавших за Зеленского безмозглыми баранами
Познер прокомментировал увольнение оскорбившего Путина грузинского журналиста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019