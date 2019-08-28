Водитель маршрутки угрожал расправой женщине с ребенком в Югре

В Ханты-Мансийске водитель маршрутного автобуса угрожал избить женщину с ребенком. Это произошло, когда она передавала деньги за проезд.

Как рассказала сама пострадавшая ИА «Ура.ру», водитель пообещал «избить ей лицо». Что стало причиной таких угроз, она не уточнила.

Агентству не удалось получить оперативный комментарий у индивидуального предпринимателя Андраника Степаняна, который обслуживает этот рейс.

В мэрии агентству объяснили, что на время летних отпусков предприниматель привлек на работу нового водителя со своим автомобилем. После инцидента трудовые отношения с ним разорваны.

Степанян принес извинения пострадавшей. Она их приняла, но рекомендовала почаще устраивать проверки общественного транспорта.