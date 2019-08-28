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Катафоты появятся на разделительных полосах в Московской области

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Дороги в Подмосковье впервые в России оснастят светоотражающими элементами. Катафоты появятся на осевой разметке.

До конца 2019 года на крутых поворотах, виражах и аварийных участках установят более 80 тыс. катафотов. Московская область станет первым регионом, где применяют подобные устройства. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Светоотражающие элементы позволяют привлечь внимание водителей в условиях ограниченной видимости, а также создают шумовой эффект, если водитель пересекает линию разметки. Это позволит сократить аварийность с выездом на встречную полосу. В областном минтрансе уточнили, что именно ДТП с лобовыми столкновениями являются основной причиной смертности на дорогах.

На текущий момент катафотами оборудовано около 50 км дорог.

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