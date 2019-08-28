В Совфеде назвали восстановлением справедливости освобождение Вышинского

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал справедливым освобождение из под стражи руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Ранее 28 августа суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство. Журналиста обязали приходить в суд или к следователю по первому требованию, а также сообщать об изменении места проживания или работы и воздерживаться от общения со свидетелями.

«Мы расцениваем это как добрый шаг и восстановление справедливости. Больше года удерживали человека по надуманному обвинению. А дальше пусть суд решает», — сказал «Известиям» Джабаров.

По его мнению, что российский журналист невиновен, он просто выполнял свой профессиональный долг, когда описывал те или иные события.

При этом сенатор призвал не торопиться говорить об улучшении отношений Москвы и Киева.

«Пока не пройдет встреча в нормандском формате и не будет выяснена позиция стран-гарантов, трудно говорить о каком-то улучшении», — заключил Джабаров.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 августа заявил о планах провести саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине, в сентябре.

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

При этом в середине июля в Генпрокуратуре Украины допускали освобождение Вышинского. По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, его могли освободить уже 15 июля.

Киев уже озвучивал предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали это некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников. В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал ранее, что его подзащитный против своего обмена на кого-либо.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.