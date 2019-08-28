Прямой эфир

В Совфеде назвали восстановлением справедливости освобождение Вышинского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал справедливым освобождение из под стражи руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Ранее 28 августа суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство. Журналиста обязали приходить в суд или к следователю по первому требованию, а также сообщать об изменении места проживания или работы и воздерживаться от общения со свидетелями.

Возврату подлежат: Москва и Киев могут провести обмен в ближайшие дни
Журналист Кирилл Вышинский останется вне списков удерживаемых лиц и будет отстаивать свою невиновность в суде

«Мы расцениваем это как добрый шаг и восстановление справедливости. Больше года удерживали человека по надуманному обвинению. А дальше пусть суд решает», — сказал «Известиям» Джабаров.

По его мнению, что российский журналист невиновен, он просто выполнял свой профессиональный долг, когда описывал те или иные события.

При этом сенатор призвал не торопиться говорить об улучшении отношений Москвы и Киева.

«Пока не пройдет встреча в нормандском формате и не будет выяснена позиция стран-гарантов, трудно говорить о каком-то улучшении», — заключил Джабаров.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 августа заявил о планах провести саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине, в сентябре.

19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

При этом в середине июля в Генпрокуратуре Украины допускали освобождение Вышинского. По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, его могли освободить уже 15 июля.

Киев уже озвучивал предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали это некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников. В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал ранее, что его подзащитный против своего обмена на кого-либо.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Вышинский заявил о бессмысленности своего ареста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019