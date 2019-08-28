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Николай Дроздов и Ирина Безрукова прочитают стихи о Москве в «Одноклассниках»

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«Московские сезоны» запустили в социальной сети «Одноклассники» онлайн-квест к 872-летию столицы, который собрал самые известные стихи и песни о Москве, которые прочитают актеры, певцы и телеведущие. Об этом «Известиям» в среду, 28 августа, сообщили организаторы фестиваля.

Пользователям «Одноклассников» нужно ответить на 10 вопросов, после каждого они увидят открытку со звездами. Ответы пропоют или зачитают Николай Фоменко, Ирина Безрукова, DJ Грув, Евгения Добровольская, Николай Дроздов и другие знаменитости.

Принцип онлайн-квеста прост: пользователи должны угадать слова из песен или стихов, продолжить строчку или вспомнить их название. Выбрав один из четырех вариантов ответов, участник получит видеооткрытку, на которой знаменитости исполняют отрывок из песни или стихотворения: она покажет, был ответ правильный или нет. Всего в игре собран 21 вопрос, которые меняются от квеста к квесту, поэтому игру можно пройти несколько раз.

День города отпразднуют в Москве 7 и 8 сентября — столице исполнится 872 года. В 2018 году в городе организовали свыше 300 крупных мероприятий. В 2019 году для горожан устроят различие мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования. Помимо этого, Москву украсят порядка 1,5 тыс. цветников фестиваля «Цветочный джем».

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