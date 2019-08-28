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СМИ подсчитали объем «секретных» расходов России

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Расходы Российской Федерации на закупку интеллектуальной собственности и вооружений составили около 4,9 трлн рублей, что составляет 5,3% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщило в среду, 28 августа, РБК, со ссылкой на данные Росстата за 2017 год.

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В предыдущие годы траты на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности росли, но в 2016–2017 годах они оставались примерно на одном уровне.

По данным издания, секретные расходы в номинальном выражении выросли на 5,8% — с 4,59 трлн рублей в 2016 году до 4,85 трлн рублей в 2017-м. А доля от скрытых расходов от общего размера ВВП осталась неизменной и составила 5,3%.

Данные за 2018 года пока не обнародованы, однако показатель мог снизиться.

Росстат публикует данные об объемах, структуре и динамике ВВП по единой международной методологии — «Система национальных счетов 2008 года». После перехода на новую систему и появилась засекреченная часть.

Система учитывает, но не раскрывает расходы на системы вооружения длительного пользования, а также продукты интеллектуальной собственности, объясняет «Газета.ру».

В итоге «секретные» расходы посчитали путем вычета из объема валового накопления основного капитала (19,88 трлн рублей) остальных расходов, например, на транспорт, социальную сферу и так далее.

В начале августа международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг России с уровня BBB- (с минусом) до BBB.

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