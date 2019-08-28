Мокрый снег ожидается в Пермском крае

В Пермском крае в ближайшие сутки, 29 августа, может выпасть мокрый снег. Этого не исключили в Центре географических информационных систем Пермского государственного национального университета.

По словам сотрудника центра Андрея Шихова, которые приводит ИА «Ура.ру», осадки в виде снега могут выпасть в горах Среднего Урала при снижении температуры до +1 градуса. Причина аномального похолодания — арктический воздух в циклоне и плотная облачность.

Влияние циклона ощутят все жители Прикамья: днем 29 августа столбики термометров будут опускаться до +6–7 градусов.

Снегопад не исключен и в Горнозаводском районе края при понижении температуры до +2 градусов. 31 августа и в начале сентября на почве возможны заморозки.

В Подмосковье синоптики прогнозируют ночные заморозки до –2 градусов на востоке, северо-востоке и северо-западе региона.