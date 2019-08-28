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На авиасалоне в Жуковском открыт китайский павильон

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Фото: Александр Ермаков
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На проходящем в Жуковском авиасалоне МАКС состоялось открытие отдельного павильона КНР, сообщает корреспондент «Известий».

Утром второго дня работы выставки экспозицию открыли министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. В павильоне «CH» свою продукцию представляют такие ведущие китайские авиакосмические гиганты, как AVIC, AECC, COMAC и CASC.

Впервые за более чем четвертьвековую историю подмосковного авиасалона одна из стран получает отдельный национальный павильон, что является зримым проявлением особого статуса российско-китайских отношений в авиакосмической области, который официально подкреплен провозглашением Китая страной-партнером по проведению авиасалона.

Главным плодом этого партнерства должен стать находящийся в разработке широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский авиалайнер CR929, полномасштабный макет кабины и салона которого в первый день выставки министры России и Китая представили президентам России и Турции. На сегодня CR929 находится на финальном этапе отбора поставщиков основных систем и оборудования, к концу этого – началу следующего года ожидается формирование окончательного облика самолета. Первый полет, согласно сделанному в первый день работы выставки заявлению генерального конструктора от России Максима Литвинова, ожидается в 2023 году.

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