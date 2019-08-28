Народные дружины будут патрулировать места стихийных рынков в Тюмени

В Тюмени места стихийной торговли включат в графики патрулирования добровольных народных дружин. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук, выступая на координационном совете по профилактике правонарушений.

Градоначальник отметил, что специалисты каждый день фиксируют нарушения в сфере нелегальной торговли и выписывают штрафы. Поэтому подобные места начнут проверять дружинники. Кухарук утверждает, что эффект от их деятельности видят жители и гости Тюмени. Так, на улицах стало чище, можно спокойно пройти по тротуару.

Как пишет портал «Наш город», сейчас в городе действуют пять народных дружин, в состав которых входит 4,3 тыс. человек. Большинство из них, около 4 тыс. человек, казаки.