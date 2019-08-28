Участок Филевской линии метро закроют на выходные

Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют на период с 31 августа по 1 сентября — поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской». Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе столичной подземки.

При этом станция «Киевская» Филевской линии будет открыта — с нее можно будет доехать до «Международной» или «Александровского сада», сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. «Кунцевская» будет доступна только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Сориентироваться помогут инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров — они будут дежурить на временно закрытых станциях, а также на «Киевской», «Кунцевской» и «Александровском саду». Метрополитен возобновит работу в штатном режиме в 5:30 2 сентября.

«Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ», — приводит РИАМО сообщение пресс-службы.

Так, КМ1 будет следовать с остановками у станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». КМ2 свяжет станции «Багратионовская» и «Фили». Автобусы по данным маршрут будут курсировать с 5:00 до 2:00 по специально выделенным полосам, пишет агентство городских новостей «Москва». Таким образом, будет временно изменена схема движения транспорта в районах Филевский парк и Дорогомилово.

Власти обещают полностью завершить работы по реконструкции Филевской линии к концу года. Особое внимание во время ремонта уделяется участку от станции «Студенческая» до «Кунцевской», который был в аварийном состоянии.