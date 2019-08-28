Семь человек отравились грибами в Тюменской области

В Тюменской области с начала летнего сезона зарегистрировано семь случаев отравления грибами. Двое из них произошли в июне: тюменцы отравились сыроежками.

Остальные — в августе. В пяти случаях пострадавшие собирали грибы самостоятельно, еще один человек поел опят, купленных на стихийном рынке.

В региональном управлении Роспотребнадзора советуют собирать только хорошо знакомые виды грибов, не брать перезрелые, червивые и испорченные грибы. Есть собранное в сыром виде не рекомендуется. Грибы необходимо обрабатывать в день сбора, пишет megatyumen.ru.

Ранее диетологи дали советы относительно употребления грибов в пищу. Они, в частности, рекомендуют делать это не чаще двух раз в неделю порциями не больше 100–120 г.