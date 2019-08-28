Пресс-конференция по фильму «Последнее испытание». Трансляция

Пресс-показ фильма «Последнее испытание» состоялся в среду, 28 августа, в мультимедийном информационном центре «Известия». После просмотра проходит пресс-конференция, которая посвящена остросоциальной киноленте и вопросам, поднятым в ней.

В обсуждении принимают участие режиссер картины Алексей Петрухин и исполнители главных ролей — народная артистка РСФСР Ирина Купченко и Беслан Терекбаев, а также реальная заложница трагедии на Дубровке Наталья Старцева, актриса Анна Чурина, продюсер картины Петр Черенков и психолог Ульяна Наумова.

«Последнее испытание» — первый художественный фильм по мотивам трагических событий на показе мюзикла «Норд-Ост»: в основу ленты легли события террористического акта на премьере мюзикла в театральном центре на Дубровке. По словам создателей фильма, на съемочной площадке был проведен социальный эксперимент: реальных заложников интегрировали в фильм, и они еще раз пережили захват, но уже в игровой форме.