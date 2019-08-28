Красноярский «Биг Бен» остановят на профилактику

В Красноярске местную достопримечательность – часы «Биг Бен» - снова ждет профилактика. 28 августа часы остановят. Специалисты планируют обновить программное обеспечение и отремонтировать блок управления часовым механизмом.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, ремонтные работы проводились на «Биг Бене» 24 августа. В мэрии предупреждали, что главные часы города могут останавливаться и показывать неправильное время.

В феврале часы на башне администрации меняли мелодию на три недели. Это было связано с проведением в городе XXXIX Всемирной зимней Универсиады. Они отбивали время не курантами, а спортивной песней «Герои спорта» в исполнении Муслима Магомаева.