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Новый нацпроект для поддержки занятости стартует в ЕАО с 2020 года

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В ЕАО с 2020 года начнется реализация нового нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщила начальник управления трудовой занятости населения регионального правительства Татьяна Павленко.

Необходимость подобной программы она объяснила высоким уровнем безработицы в области. По данным Росстата, в среднем за II квартал 2019 года она составила 4,3% от численности рабочей силы. В россии этот показатель — 4,6%.

По словам Павленко, в службу занятости ЕАО работодатели заявили сведения о 10 073 вакансиях. Это на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Что касается самих безработных, то на 31 июля этого года в центрах занятости региона было зарегистрировано 882 человека, а в аналогичном периоде прошлого года на учете стояли 914 безработных, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что власти ЕАО планируют развивать в области телемедицину. Эта практика позволяет на месте получить консультации высококвалифицированных специалистов, уточнить диагноз и скорректировать план лечения. К скоростному интернету уже подключили 30 лечебных учреждений.

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