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Неправильно записавшую сына в школу женщину осудили в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге осудили женщину, которая записала ребенка в школу по поддельной прописке. Преступление удалось выявить во время прокурорской проверки.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ведомство запросило сведения в отделе по вопросам миграции ОП № 9 УМВД России по Екатеринбургу. Согласно полученной информации, свидетельство о регистрации по месту пребывания не выдавалось и имеет признаки подделки.

По статье 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» маме мальчика грозили исправительные работы на срок до двух лет или арест. Мировой судья принял решение прекратить производство по данному делу и обязал родителя выплатить штраф.

По данным агентства, ребенок остался учиться в школе.

К передаче в суд готовятся дела в отношении других родителей, совершивших подобные преступления. Особенно острая ситуация сложилась в микрорайонах Краснолесье и Академический, где наблюдается острая нехватка школ.

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