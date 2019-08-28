Дамбы в Комсомольске-на-Амуре срочно начали наращивать до 9 м

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) начали срочно наращивать уровень дамб в связи с прогнозом Дальневосточного УГМС. Об этом сообщает сайт правительства края.

С 4 по 9 сентября уровень Амура в черте города может вырасти до 820 см. Ранее синоптики говорили о 750 см. Именно до этой высоты были отсыпаны узкие места на дамбах, пишет ИА AmurMedia

Как рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, сроки подхода новой волны паводка сдвинулись на неделю. За пять дней нужно расширить дамбы и поднять их уровень до 8,8–9 м.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в круглосуточный режим работы переведены специалисты МЧС, Минобороны, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. За сутки было доставлено и отсыпано свыше 6,6 тыс. кубометров инертных материалов, заготовлено 35 тыс. мешков с песком, из которых уложено 15 тыс.

Администрация города сообщает, что в наращивании дамб задействованы 60 самосвалов. Скапливающуюся воду откачивают при помощи насосов, которые были перекинуты из Хабаровска. В работе задействованы сотрудники МЧС, волонтеры и силы горадминистрации.

На экстренные случаи подготовлены пункты временного размещения на 240 человек. В двух из них сейчас находятся 23 человека, в том числе девять детей.

По состоянию на утро 28 августа уровень воды в реке Амур поднялся в районе города Комсомольск-на-Амуре на 13 см за сутки и достиг 686 см, что на 36 см превышает опасную отметку. В зоне подтопления на данный момент находятся 19 частных домов и 33 приусадебных участка в микрорайонах Поселок Хорпинский, Малая Хапсоль, Парковый.