Учебный год в школах ЕАО могут начать позже обычного из-за паводка

В двух школах Биробиджана занятия в новом учебном году могут начаться на 10 дней позже. Это связано с последствиями недавнего паводка – в воде оказались электрощитовые, и образовательные учреждения обесточены.

График работы для некоторых школ будет скорректирован в том случае, если вода из их подвальных помещений не будет убрана в ближайшие несколько дней, сообщили ИА EAOMedia в мэрии Биробиджана. Речь идет о зданиях в городском ДК, школах №9 и №11.

По словам заммэра города по социальным вопросам, образованию и культуре Натальи Петрушковой, власти города будут делать все необходимое, чтобы не позволить уровню воды подниматься. Решение о переносе учебного процесса примут в самом крайнем случае.

Режим ЧС в Биробиджане действует с 19 августа. Многие улицы оказались в воде из-за сильных дождей.