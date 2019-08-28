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Названа дата начала серийных поставок беспилотника «Охотник»

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Серийные поставки в войска тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» начнутся в 2025 году. Об этом в среду, 28 августа, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Юрия Борисова на авиасалоне МАКС-2019.

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«3 августа 2019 года выполнил первый полет прототип тяжелого разведывательно-ударного БПЛА «Охотник». Для доведения БПЛА до уровня серийного образца требуется большой объем испытаний», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Отмечается, что серийные поставки беспилотника ожидаются с 2025 года, а основной объем летных испытаний планируется выполнить в 2023-2024 годах.

«В том числе в ударном варианте с различными авиационными средствами поражения», — добавили в аппарате вице-премьера.

Видео первого полета «Охотника» было опубликовано ранее в августе. За 20 минут БПЛА несколько раз облетел один из аэродромов ведомства на высоте около 600 м, после чего успешно приземлился.

Российским «Охотником» уже восхитились китайские СМИ. По их мнению, аппарат имеет огромное значение для сферы разработок тяжелых разведывательно-ударных беспилотников в России.

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