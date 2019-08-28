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Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи. Только за 26 августа по дороге, рассчитанной на 6 тыс. автомобилей, проехали более 46 тыс.машин, сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

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Отмечается, что в конце августа перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала отметки в 678,5%.

«Такую картину логично увязывать со скорым завершением летнего сезона отпусков и массовым отъездом туристов на личном автотранспорте», — цитирует сообщение ФКУ «РИА Новости».

По данным ФКУ Упрдор «Черноморье», интенсивность пробки снизилась к вечеру вторника, 27 августа, а в ночь на 28 августа затора уже не было. Несмотря на это, дорожники просят планирующих время отъезда автомобилистов учитывать возможность перегруженности трассы А-147 в дневное время.

11 августа водитель из Лос-Анджелеса нашел простой и гениальный способ вырваться из пробки, чем заработал немалую популярность в Сети. Мужчина, который, видимо, очень спешил, просто догадался попросить других участников движения пропустить его.

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