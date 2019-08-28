Прямой эфир

Две комиссии Греческой церкви выступили против «новой церкви» Украины

0
Фото: ТАСС/Zuma/Pavlo Gonchar
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Созданные Элладской (Греческой) православной церковью две комиссии высказались против признания «новой церкви» Украины. Теперь вопрос в октябре рассмотрит Синода Иерархии. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в церковных кругах в среду, 28 августа.

Смех и грех: как перессорились украинские раскольники
В церкви Порошенко низложили киевского лжепатриарха

Собеседник агентства отметил, что для изучения вопроса законности предоставления автокефалии было создано две комиссии — одна по каноническим проблемам и другая по экклезиологии.

«Обе комиссии имеют возражения, серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать», — сказал источник, отвечая на вопрос, может ли Греческая церковь признать новую украинскую церковь.

Он подчеркнул, что в докладах нет ничего положительного для Константинопольского патриарха, требующего признания автокефалии для «новой церкви» Украины.

«Патриархия Константинополя, если она хочет спасти свой авторитет, свое достоинство, должна созвать всеправославный Синод по единственному вопросу — Украине», — добавил он.

При этом собеседник агентства отметил, что на Греческую церковь оказывается «очень большое давление».

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

31 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что своими действиями Константинополь внес «канонический сумбур», легализовав ПЦУ. Он отметил, что впервые к православной церкви были привлечены люди, которые не были законным образом посвящены в духовный сан и которые не признаются «иерархами Церкови-матери, <…> каковой является Московский патриархат в отношении Украины».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Представитель «новой церкви» Украины заявил об иске Филарета против него
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019