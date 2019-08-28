Две комиссии Греческой церкви выступили против «новой церкви» Украины

Созданные Элладской (Греческой) православной церковью две комиссии высказались против признания «новой церкви» Украины. Теперь вопрос в октябре рассмотрит Синода Иерархии. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в церковных кругах в среду, 28 августа.

Собеседник агентства отметил, что для изучения вопроса законности предоставления автокефалии было создано две комиссии — одна по каноническим проблемам и другая по экклезиологии.

«Обе комиссии имеют возражения, серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать», — сказал источник, отвечая на вопрос, может ли Греческая церковь признать новую украинскую церковь.

Он подчеркнул, что в докладах нет ничего положительного для Константинопольского патриарха, требующего признания автокефалии для «новой церкви» Украины.

«Патриархия Константинополя, если она хочет спасти свой авторитет, свое достоинство, должна созвать всеправославный Синод по единственному вопросу — Украине», — добавил он.

При этом собеседник агентства отметил, что на Греческую церковь оказывается «очень большое давление».

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

31 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что своими действиями Константинополь внес «канонический сумбур», легализовав ПЦУ. Он отметил, что впервые к православной церкви были привлечены люди, которые не были законным образом посвящены в духовный сан и которые не признаются «иерархами Церкови-матери, <…> каковой является Московский патриархат в отношении Украины».