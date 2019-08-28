Сенатор США заявил об отсутствии проблем в получении визы РФ

Американский сенатор от Республиканской партии Майк Ли, в отличие от своих коллег, не имеет проблем с получением российской визы и намерен посетить РФ. Об этом телеканалу CNN сообщил его представитель.

По его словам, ему не сообщали ни о каком отказе в визе, поэтому он по-прежнему надеется посетить Россию, куда он должен был отправиться в составе двухпартийной делегации американского конгресса вместе с сенатором-республиканцем Роном Джонсоном и представителем Демократической партии Крисом Мерфи, которые ранее заявили, что им было отказано в получении визы РФ.

27 августа слова сенатора Джонсона опровергли в посольстве РФ в Вашингтоне. Там пояснили, что он не обращался к ним за визой и не информировал о планах посетить Россию. В свою очередь, в МИД России заявили, что Джонсон находится в российском «стоп-листе» и знает об этом, однако пытается представить ситуацию так, будто ему отказано во въезде в РФ.