Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

США будут работать над возвращением России в «большую семерку», как этого хочет американский президент Дональд Трамп. Такое заявление сделал во вторник, 27 августа, в интервью телеканалу Fox59 Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Президент считает, что это (возвращение России — Ред.) то, что мы должны сделать. Я работаю на президента. Безусловно, мы будем работать над достижением такой цели», — отметил глава госдепа.

26 августа Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «Большой семерки». Президент США добавил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «Большой восьмерки» с участием России.

20 августа Трамп также заявил о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке дня касаются Москвы. Аналогичное предложение озвучивал и французский лидер Эммануэль Макрон. Тем не менее многие страны G7 назвали условием для возвращения РФ в формат урегулирование ситуации на Украине.

Россия была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после присоединения Крыма.