Храм Большого библейского пути загорелся в Филадельфии

Храм Большого библейского пути загорелся в пригороде Филадельфии. Пламя распространилось по фасаду и верхним конструкциям.

На место вызвали подкрепление — до 100 спасателей и 40 единиц техники. Пожарным помогают сотрудники Красного креста.

При церкви есть лагерь дневного пребывания для детей. По предварительной информации, воспитанников удалось эвакуировать.