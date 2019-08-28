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Волочкова назвала мангал с шашлыком «Вечным огнем»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео в Instagram, на котором она жарит мясо на мангале возле своего дома. На ролике присутствует надпись «Вечный огонь» и смайлик.

«Мои дорогие, ну неужели я настолько прямо худая, что меня пытаются откормить добрые люди?» — спросила Волочкова подписчиков, демонстрируя на записи шашлык из мяса птицы.

После этого балерина заявила, что у нее свое специальное меню, и показала тарелку с овощами и зеленью.

На видео Волочковой уже успел отреагировать депутат Госдумы Виталий Милонов. В интервью Пятому каналу он сообщил, что светская львица затронула запретную для шуток тему.

«Там невозможно шутить, просто вот от слова нельзя. Это некая сакральная зона, которая должна быть защищена и охраняема государством», — считает народный избранник.

В апреле Анастасия Волочкова призналась, что ее первая автобиография, вышедшая в 2010 году, содержала в себе много неправды, однако сейчас она работает над новой «откровенной» книгой.

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