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Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге

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Фото: kino-teatr.ru
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Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его информации, инцидент произошел на остановке на проспекте Обороны, когда артист ждал прихода общественного транспорта. На Коваля напали неизвестные.

В результате нападения мужчина получил травмы — его госпитализировали с отекшим лицом и закрытой черепно-мозговой травмой.

29-летний Марк Коваль принимал участие в таких сериалах, как «Обгоняя время», «Реализация» и «Белый шаман».

В августе прошлого года сообщалось, что неизвестные напали на актера Сергея Пахомова в Железногорске и ударили его по лицу железным прутом.

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