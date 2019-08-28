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Крыша ТЦ не выдержала напора воды после сильного ливня в Китае

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Фото: dailymail.co.uk
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После сильного ливня в Дунгуане (Китай) прорвало крышу торгового центра, в результате чего поток воды обрушился на посетительницу. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

В сети появились кадры, на которых девушка идет по торговому центру и вдруг сверху на нее обрушивается поток воды и буквально смывает ее в сторону торговых павильонов.

Предположительно, вода после сильного ливня скопилась на стеклянной крыше здания, после чего она лопнула. У всех пострадавших только ссадины и синяки.

25 августа сообщалось, что в торговом центре города Колумбия американского штата Мэриленд прогремел взрыв из-за утечки газа, в результате чего часть здания была разрушена.

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