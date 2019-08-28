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Путин ответил на вопрос Эрдогана о покупке Су-57

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

Во время осмотра экспозиции авиасалона Эрдоган спросил у Путина, начал ли полеты Су-57. Российский президент подтвердил, что летает, после чего турецкий лидер поинтересовался, можно ли его приобрести. Путин после небольшой паузы ответил, что это возможно, а затем оба лидера рассмеялись, пишет «РИА Новости».

Путин и Эрдоган в рамках МАКС-2019 осмотрели Су-57. Главы государств поднялись к кабине самолета по приставной лестнице, после чего обсудили увиденное. К беседе также присоединились министры обороны России и Турции.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.

Авиасалон МАКС-2019 будет проходить в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.

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