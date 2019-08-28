Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

В отношении двух сотрудников полиции в Анапе было возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах Кубани.

Подозреваемые уже уволены из органов внутренних дел. Если их вина будет доказана, то им грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, детский омбудсмен на Кубани Татьяна Ковалева сообщила, что информацию по делу изучает ее аппарат. Уже были сделаны запросы в правоохранительные органы.

Преступление произошло в ночь на 26 августа, отмечалось в сообщении. Трое полицейских, патрулировавших пляж, застали на нем молодую пару — 17-летнюю девушку и парня.

«По версии следствия, полицейские за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению», — говорилось в сообщении СК России, передает «Газета.ру».

Как сообщили в краевом главке полиции, после возбуждения дела в анапской полиции последовала череда увольнений.