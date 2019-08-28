Опубликовано видео с места пожара в московской многоэтажке

В многоэтажном жилом доме в Москве произошло возгорание, жильцов в настоящий момент эвакуируют. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает столичное ГУ МЧС.

Пожар возник в 24-этажном доме на Каширском шоссе около 23:30. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как на месте работают сотрудники экстренных служб, осуществляется эвакуация жильцов.

«Происходит возгорание электрических кабелей в кабельном канале… возгорание кабелей с 12 по 16 этажи ликвидировано. С 17 по 24 этаж ликвидация горения кабелей продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, из здания выведено около 100 человек. Информации о пострадавших не поступало. В тушении участвуют порядка 15 пожарных машин.

Ранее 27 августа сообщалось, что в историческом жилом здании в центре Москвы произошел пожар.