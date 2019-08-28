Прямой эфир

Опубликовано видео с места пожара в московской многоэтажке

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В многоэтажном жилом доме в Москве произошло возгорание, жильцов в настоящий момент эвакуируют. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает столичное ГУ МЧС.

Пожар возник в 24-этажном доме на Каширском шоссе около 23:30. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как на месте работают сотрудники экстренных служб, осуществляется эвакуация жильцов.

«Происходит возгорание электрических кабелей в кабельном канале… возгорание кабелей с 12 по 16 этажи ликвидировано. С 17 по 24 этаж ликвидация горения кабелей продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, из здания выведено около 100 человек. Информации о пострадавших не поступало. В тушении участвуют порядка 15 пожарных машин.

Ранее 27 августа сообщалось, что в историческом жилом здании в центре Москвы произошел пожар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар произошел в строящемся здании на Сущевском Валу в Москве
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019