Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае

Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Xinhua News Agency.

Кроме того, еще 31 человек пострадал в аварии. Всем им была оказана медицинская помощь, многие госпитализированы в ближайшие больницы. Сейчас полиция выясняет причины пожара, на месте происшествия ведутся следственные действия.

26 августа сообщалось, что семь человек погибли в результате ДТП с автобусом на скоростном шоссе на юге Китая. Еще 11 человек получили незначительные травмы.