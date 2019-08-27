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Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае

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Фото: youtube.com
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Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Xinhua News Agency.

Кроме того, еще 31 человек пострадал в аварии. Всем им была оказана медицинская помощь, многие госпитализированы в ближайшие больницы. Сейчас полиция выясняет причины пожара, на месте происшествия ведутся следственные действия.

26 августа сообщалось, что семь человек погибли в результате ДТП с автобусом на скоростном шоссе на юге Китая. Еще 11 человек получили незначительные травмы.

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