Сенатор США заявил о получении российской визы в отличие от коллег

Сенатор США от Республиканской партии Майк Ли заявил, что, в отличие от своих коллег, не имеет проблем с получением российской визы и по-прежнему намерен посетить Россию. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщил телеканал CNN.

В РФ он должен был отправиться в составе двухпартийной делегации американского конгресса вместе с сенатором-республиканцем Роном Джонсоном и демократом Крисом Мерфи.

26 августа сенатор США от Республиканской партии Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Посетить страну он планировал с целью провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских предпринимателей и организаций гражданского общества.

На следующий день слова сенатора опровергли в посольстве РФ в Вашингтоне. Там пояснили, что Джонсон не обращался к ним за визой и не информировал о планах посетить Россию.

В свою очередь, в МИД России заявили, что Джонсон находится в российском «стоп-листе» и знает об этом, однако пытается представить ситуацию так, будто ему отказано во въезде в РФ.

Также 27 августа представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил об отказе в российской визе.